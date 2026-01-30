Бывший наставник «Сочи» Точилин объяснил дефицит доверия к русским тренерам в РПЛ

По словам эксперта, лишь единицы местных тренеров работают в сильных командах чемпионата России. Сам Точилин отметил, что его карьера тренера ограничивалась лишь клубом «Сочи», куда он приходил трижды, однако теперь остается безработным.

Общий тренд в российском футболе показывает очевидное недоверие к местным кадрам, подчеркивая несправедливость такого подхода, заключил собеседник.