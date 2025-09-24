Бывший нападающий СКА Подколзин продолжит играть в «Эдмонтон Ойлерз»

Хоккеист Василий Подколзин, ранее выступавший за петербургский клуб СКА, заключил новый трехлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз». Согласно условиям соглашения, средняя ежегодная зарплата игрока составит 2,95 миллиона долларов. Об этом написала Neva.Today .

Подколзин присоединился к команде «Эдмонтона» в августе 2024 года, перейдя туда из команды «Ванкувер Кэнакс». В предыдущем сезоне регулярного чемпионата игрок принял участие в 82 матчах, набрав суммарно 24 очка (8 голов + 16 передач). Во время матчей плей-офф Подколзин отметился десятью очками (три гола и семь передач).

До перехода в Северную Америку Подколзин выступал в составе системы СКА с 2018 по 2021 год. Его успехи в НХЛ демонстрируют высокий уровень мастерства и способствуют дальнейшему развитию карьеры спортсмена на международной арене.