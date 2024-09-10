Бывший игрок «Спартака» Мозес перешел в английский «Лутон»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Мозес перешел в английский клуб «Лутон». Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на официальный сайт московской команды.

Известно, что полузащитник присоединился к клубу в статусе свободного агента. Сроки действия его контракта не разглашаются.

Сам Мозес в беседе с журналистами отметил, что благодарен возможности стать частью клуба и с нетерпением ждет начала нового этапа в жизни.