Бывший игрок «Спартака» Мозес перешел в английский «Лутон»
Бывший игрок «Спартака» Виктор Мозес перешел в английский клуб «Лутон». Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на официальный сайт московской команды.
Известно, что полузащитник присоединился к клубу в статусе свободного агента. Сроки действия его контракта не разглашаются.
Сам Мозес в беседе с журналистами отметил, что благодарен возможности стать частью клуба и с нетерпением ждет начала нового этапа в жизни.
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