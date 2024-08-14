Бывший игрок СКА Якупов перешел в китайский «Куньлунь»

Бывший игрок СКА Наиль Якупов подписал годовой контракт с китайским «Куньлунем». Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу команды.

Китайский клуб выступает в Континентальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне команда заняла девятое место в таблице регулярного чемпионата Западной конференции КХЛ.

Якупов также успел поиграть в «Нефтехимике» и «Авангарде». В составе последней команды ему удалось завоевать Кубок Гагарина.