Бразильский футболист Роналдиньо станет дедушкой в 45 лет

Атакующий полузащитник и нападающий Роналдиньо станет дедушкой в 45 лет. Об изменении статуса легенды бразильского футбола рассказал «Спорт», проект сайта KP.RU .

Публикацию с новостью о скором пополнении в семействе 25-летняя Джованна Бускачо, возлюбленная 19-летнего сына спортсмена Жоау Мендеса, разместила в своих социальных сетях. Девушка призналась, что находится на 16-й неделе беременности. Сам Роналдиньо пока не комментировал соответствующую информацию.

Напомним, за годы спортивной карьеры нападающий выступал за такие клубы, как ПСЖ, «Барселона», «Милан» и другие.