Бразильский футболист Роналдиньо станет дедушкой в 45 лет

Атакующий полузащитник и нападающий Роналдиньо станет дедушкой в 45 лет. Об изменении статуса легенды бразильского футбола рассказал «Спорт», проект сайта KP.RU.
Публикацию с новостью о скором пополнении в семействе 25-летняя Джованна Бускачо, возлюбленная 19-летнего сына спортсмена Жоау Мендеса, разместила в своих социальных сетях. Девушка призналась, что находится на 16-й неделе беременности. Сам Роналдиньо пока не комментировал соответствующую информацию.
Напомним, за годы спортивной карьеры нападающий выступал за такие клубы, как ПСЖ, «Барселона», «Милан» и другие.
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