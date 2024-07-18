Brand Finance: мадридский «Реал» вернул звание самого дорогого футбольного бренда мира

Мадридский клуб «Реал» вновь стал самым дорогим футбольным брендом мира. Соответствующие данные представлены в рейтинге консалтинговой компании Brand Finance, сообщило ИА НСН.

Стоимость ФК увеличилась на 292 миллиона долларов (более 25 миллиардов рублей). Таким образом она составила 1,805 миллиарда долларов (около 159 миллиардов рублей).

В топ-3 также попал английский «Манчестер Сити». Среди лидеров оказалась и испанская «Барселона».

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