«Ботафого» отказал «Спартаку» в переходе экс-игрока «Зенита» Артура

Бразильский клуб «Ботафого» отказал московскому «Спартаку» в переходе футболиста Артура. Команда не готова отпускать игрока после того, как ее состав покинули Грегоре, Жаира и Игора Жезуса. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на Globo.
По опубликованной информации, Артур не хочет возвращаться в Россию по семейным обстоятельствам. Игрок заявил, что чувствует себя комфортно в Рио-де-Жанейро.
Интерес «Спартака» к Артуру возник еще в прошлом месяце, но официальное предложение было отправлено недавно. «Ботафого» решил приостановить дальнейшие переговоры.
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