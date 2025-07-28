«Ботафого» отказал «Спартаку» в переходе экс-игрока «Зенита» Артура

Бразильский клуб «Ботафого» отказал московскому «Спартаку» в переходе футболиста Артура. Команда не готова отпускать игрока после того, как ее состав покинули Грегоре, Жаира и Игора Жезуса. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на Globo.

По опубликованной информации, Артур не хочет возвращаться в Россию по семейным обстоятельствам. Игрок заявил, что чувствует себя комфортно в Рио-де-Жанейро.

Интерес «Спартака» к Артуру возник еще в прошлом месяце, но официальное предложение было отправлено недавно. «Ботафого» решил приостановить дальнейшие переговоры.