Большинство обвинений против Дворковича сочли необоснованными в FIDE

FIDE не согласилась с большинством обвинений, выдвинутых против Дворковича

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации назвала необоснованными большую часть обвинений против президента организации Аркадия Дворковича. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

Ранее стало известно, что Дворкович получил выговор за участие в работе попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР). Саму ФШР на два года лишили членства в FIDE после жалобы Федерации шахмат Украины в связи с деятельностью в Крыму, Херсонской области, ЛНР и ДНР.

«FIDE признает решение первой инстанции дисциплинарной комиссии по вопросу обвинений FIDE Аркадия Дворковича и ФШР. Мы воздержимся от комментариев, пока дело не рассмотрит апелляционный суд», — заявили в пресс-службе.

После начала специальной операции FIDE запретила россиянам принимать участие во всех командных соревнованиях под своей эгидой.