Болельщики «Трактора» смогут выиграть именное джерси и суперприз в рамках проекта «Голос трибун»

Хоккейный клуб «Трактор» совместно с сайтом Metaratings.ru запустили проект «Голос трибун». Организаторы проекта предлагают болельщикам поделиться своими наиболее интересными историями, связанными с любимой командой.

Каждый месяц лучшие рассказы будут размещены на сайте Metaratings.ru, а их авторы получат фирменные именные джерси команды «Трактор». В финале сезона жюри выберет самую захватывающую историю, чей автор станет обладателем специального крупного приза.

Организаторы ожидают, что конкурс позволит раскрыть уникальные моменты взаимодействия фанатов с родным клубом и даст повод гордиться общими воспоминаниями.