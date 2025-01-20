Бояринцев: «Зенит» не зависит от личности главного тренера Семака

Экс-футболист московского «Спартака» и действующий наставник волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев высказался о трудностях петербургского «Зенита», подчеркнув, что команда не зависит от личности главного тренера Сергея Семака. Такое мнение он выразил в беседе с kp.ru .

Бояринцев уверен, что Семак занимает достойное место среди ведущих российских специалистов. Работа с элитными игроками и многолетняя борьба за чемпионство требуют немалых усилий, поэтому порой неизбежны перемены в составе.

Он также допустил мысль, что «Зениту» оказалось сложным расстаться с Венделом и Клаудиньо раньше, ведь они играли важную роль в команде. Вероятно, они уже испытывают сложности на психологическом уровне, добавил специалист.

Завершив осеннюю часть чемпионата России, «Зенит» финишировал вторым, заработав 39 очков.