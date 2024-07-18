Боец Мокаев заявил об отсутствии интереса у UFC, чтобы он побил рекорд Джонса
Боец из легчайшей весовой категории UFC, Мухаммад Мокаев, заявил, что у организации нет интереса в том, чтобы он побил рекорд Джона Джонса. Об этом сообщил RT.
Он отметил, что мог бы стать самым молодым чемпионом UFC, учитывая, что Джонс завоевал титул в 23 года и 9 месяцев, а Мокаеву всего 23.
Ранее сообщалось, что россиянин, выступающий под флагом Великобритании, одержал победу над американцем Алексом Пересом на UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе.
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