Боец Худоян заявил, что судьбу поединка на ЧМ решил один голос

Боец и шестикратный чемпион России Эдмонд Худоян выразил разочарование поражением в финале наилегчайшей категории на ЧМ по боксу среди любителей. Об этом сообщил RT .

Спортсмен признался, что был готов к состязанию на 100%, однако в последний момент золотая медаль ушла от него. По словам Худояна, по итогам трех раундов сам боец и его команда были уверены в победе, полагаясь на оценки тренера относительно распределения очков.

«Однако на карточках с учетом мнения двух нейтральных судей вышло 3-4. Получилось, судьбу поединка и золота решил всего один голос», — отметил Худоян.

Он выразил намерение проанализировать ситуацию, отдохнуть и вернуться с настроем на победу.