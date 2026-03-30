Боец Емельяненко сообщил о планах выступить на чемпионате России по боевому самбо

Легендарный боец MMA Федор Емельяненко рассказал о планах выступить на чемпионате России по боевому самбо 2027 года. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» .

«Есть мысли выступить на чемпионате России по боевому самбо, после 50 лет. Хочется побиться чуть-чуть с нашими ребятами-самбистами», — отметил спортсмен.

Последний поединок в MMA Емельяненко провел в феврале 2023 года на турнире Bellator 290 против Райана Бейдера, проиграв техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету в смешанных единоборствах 40 побед и семь поражений, добавил RT.