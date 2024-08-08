БК «Зенит» сообщил о завершении сотрудничества с разыгрывающим Эртелем
Французский разыгрывающий Томас Эртель и баскетбольный клуб из Петербурга «Зенит» решили завершить сотрудничество по взаимному согласию, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу БК.
Иностранец провел в команде два успешных сезона, сыграв в 90 матчах. За это время он набрал 1211 очков и сделал рекордные для клуба 699 результативных передач.
Вместе с «Зенитом» Эртель одержал победу в Суперкубке, а также Кубке Кондрашина и Белова.
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