БК «Пари НН» сообщил о заключении нового контракта с американцем Шепердом

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» подписал контракт с разыгрывающим защитником Кейси Шепердом. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на публикацию БК.

Иностранец выступал за клуб в прошлом сезоне. Тогда он принял участие в 12 играх Единой Лиги ВТБ. Новый договор рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Главный тренер Сергей Козин заявил, что рад такому исходу событий. Он назвал Шеперда самым опытным среди американцев в команде.

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