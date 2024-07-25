БК «Пари НН» сообщил о заключении нового контракта с американцем Шепердом

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» подписал контракт с разыгрывающим защитником Кейси Шепердом. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на публикацию БК.

Иностранец выступал за клуб в прошлом сезоне. Тогда он принял участие в 12 играх Единой Лиги ВТБ. Новый договор рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Главный тренер Сергей Козин заявил, что рад такому исходу событий. Он назвал Шеперда самым опытным среди американцев в команде.