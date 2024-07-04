БК «Пари НН» сообщил о подписании контракта с разыгрывающим Хоменко
БК «Пари НН» заключил контракт с 25-летним разыгрывающим Александром Хоменко. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу баскетбольного клуба.
Соответствующее соглашение рассчитано до конца сезона 2025/2026.
«Саша будет выступать в „Пари НН“ под номером 7. Добро пожаловать в команду!» — написали представители клуба.
Ранее Хоменко выступал за МБА. Там он провел 61 игру, набрав 520 очков.
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