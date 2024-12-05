Белорусский хавбек Ковалев перешел в воронежский «Факел»

Воронежский «Факел» пополнился белорусским хавбеком Антоном Ковалевым. Как написала «Свободная пресса» , 24-летний футболист сразу после прибытия в расположение команды успел познакомиться с новым коллективом.

Ранее Ковалев выступал за «Торпедо-БелАЗ». Там он вместе с командой выиграл Кубок и Суперкубок Республики Беларусь. В составе факела футболист будет выступать на правах свободного агента.

В сообщении клуба говорится, что заявить нового игрока команда сможет только на весеннюю часть сезона.