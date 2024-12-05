Белорусский хавбек Ковалев перешел в воронежский «Факел»

Воронежский «Факел» пополнился белорусским хавбеком Антоном Ковалевым. Как написала «Свободная пресса», 24-летний футболист сразу после прибытия в расположение команды успел познакомиться с новым коллективом.
Ранее Ковалев выступал за «Торпедо-БелАЗ». Там он вместе с командой выиграл Кубок и Суперкубок Республики Беларусь. В составе факела футболист будет выступать на правах свободного агента.
В сообщении клуба говорится, что заявить нового игрока команда сможет только на весеннюю часть сезона.
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