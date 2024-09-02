Белорусская федерация борьбы сообщила о смерти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя

Белорусская федерация борьбы сообщила о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя. Бывший спортсмен скончался на 87-м году жизни, написали «Аргументы и факты» .

В разные годы Медведь завоевывал золотые медали в трех весовых категориях: до 97 килограмм, свыше 97 килограмм и свыше 100 килограмм. В 1972 году он был знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия Олимпийских игр.

Всего Медведь становился чемпионом мира семь раз.