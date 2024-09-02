Сегодня 13:19 Белорусская федерация борьбы сообщила о смерти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя
Белорусская федерация борьбы сообщила о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя. Бывший спортсмен скончался на 87-м году жизни, написали
«Аргументы и факты».
В разные годы Медведь завоевывал золотые медали в трех весовых категориях: до 97 килограмм, свыше 97 килограмм и свыше 100 килограмм. В 1972 году он был знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия Олимпийских игр.
Всего Медведь становился чемпионом мира семь раз.
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