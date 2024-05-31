«Авангард» заключил очередной контракт с нападающим Ткачевым
Нападающий Владимир Ткачев останется в ХК «Авангард» еще на пять лет, он подписал соответствующий контракт. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Новое соглашение, уже подписанное обеими сторонами, будет действовать до мая 2029 года.
«Ткачев в прошедшем сезоне показал себя настоящим лидером нашей команды, как по набранным очкам, так и по духу, радовал зрелищной игрой наших болельщиков», — отметил гендиректор клуба Герман Чистяков.
Он добавил, что 28-летний хоккеист останется в России, несмотря на то, что его приглашали в НХЛ.