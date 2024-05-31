«Авангард» заключил очередной контракт с нападающим Ткачевым

Нападающий Владимир Ткачев останется в ХК «Авангард» еще на пять лет, он подписал соответствующий контракт. Об этом сообщил сайт KP.RU.

Новое соглашение, уже подписанное обеими сторонами, будет действовать до мая 2029 года.

«Ткачев в прошедшем сезоне показал себя настоящим лидером нашей команды, как по набранным очкам, так и по духу, радовал зрелищной игрой наших болельщиков», — отметил гендиректор клуба Герман Чистяков.

Он добавил, что 28-летний хоккеист останется в России, несмотря на то, что его приглашали в НХЛ.

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