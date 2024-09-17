Американский легкоатлет Отис Дэвис умер в возрасте 92 лет

Американский легкоатлет, обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр Отис Дэвис скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на пресс-службу Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Спортсмен одержал победу на Олимпиаде 1960 года, которая проходила в Риме. Он установил мировой рекорд в беге на 400 метров и стал победителем в эстафете.

Отмечается, что Отис Дэвис скончался в субботу, 14 сентября.