Американский легкоатлет Отис Дэвис умер в возрасте 92 лет

Американский легкоатлет, обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр Отис Дэвис скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на пресс-службу Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Спортсмен одержал победу на Олимпиаде 1960 года, которая проходила в Риме. Он установил мировой рекорд в беге на 400 метров и стал победителем в эстафете.
Отмечается, что Отис Дэвис скончался в субботу, 14 сентября.
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