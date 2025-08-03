Американский форвард Роберсон пополнил состав баскетбольного «Зенита»

Американец Андре Роберсон стал частью баскетбольного клуба «Зенит». Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано на один сезон, однако есть возможность продлить его еще на год. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу команды.
За свою карьеру Андре Роберсону защищал цвета таких клубов, как «Оклахома-Сити Тандер», «Бруклин Нетс», «Оклахома-Сити Блю», «Шале» и АСВЕЛ.
«Сине-бело-голубые приветствуют Андре в Северной столице и желают ему больших побед в составе петербуржцев!», — говорится в сообщении БК «Зенит».
Ранее сообщалось, что саудовский клуб «Аль-Насра» предложил «Зениту» 70 миллионов евро за Луиса Энрике.
Наелись от души. Сырный фестиваль прошел в Истре
Появились кадры последствий ночной атаки БПЛА на Сочи
НАТО может разместить в Эстонии корпус союзников
В Петербурге спасли кота на набережной Фонтанки
Украина объявила эвакуацию с Карантинного острова в Херсоне
Овчинский: новостройку на 296 квартир возводят на Ташкентской улице в Москве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте