Американский форвард Роберсон пополнил состав баскетбольного «Зенита»

Американец Андре Роберсон стал частью баскетбольного клуба «Зенит». Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано на один сезон, однако есть возможность продлить его еще на год. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу команды.