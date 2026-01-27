Американский баскетболист Вашингтон покинул БК «Пари НН»

Разыгрывающий из США Айзея Вашингтон завершил выступления за баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Спортсмен договорился с руководством команды о прекращении контракта досрочно. Вашингтон присоединился к нижегородскому коллективу летом 2025 года и провел в его составе сезон-2025/2026.

За этот период 27-летний баскетболист провел 19 встреч в чемпионате Единой Лиги ВТБ, демонстрируя стабильную статистику.