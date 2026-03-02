Американский баскетболист Джузэнг подписал контракт с «Зенитом» до конца текущего сезона

Баскетбольный клуб «Зенит» пополнился новым игроком — американцем Джонни Джузэнгом. Двадцатичетырехлетний баскетболист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона. Об этом написала Neva.Today .

Джузэнг начинал свою карьеру в колледжах США, а позже перешел в НБА, где играл за команды «Юта Джаз» и «Миннесота Тимбервулвз». В Национальной баскетбольной ассоциации он провел 123 матча, в среднем набирая около 7 очков за игру.

Переход Джузэнга в «Зенит» связан с желанием клуба усилить игровую линию и повысить шансы на успешное выступление в чемпионате России и Лиге чемпионов.