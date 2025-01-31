«Ахмат» усилился лучшим бомбардиром чемпионата Парагвая

Футбольный клуб «Ахмат» заключил контракт с Родриго Руисом Диасом, который является лучшим бомбардиром парагвайского чемпионата. Срок договора — до конца сезона с возможностью продления на три года. об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на представителей команды.

Отмечается, что 25-летний нападающий присоединился к «Ахмату» на первых подготовительных сборах. Ранее игрок выступал за футбольный клуб «2 мая».

Сейчас «Ахмат» находится в сложном положении в Российской Премьер-Лиге, занимая предпоследнюю строчку турнирной таблицы с 13 очками по итогам 18 туров.

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