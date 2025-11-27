«Ахмат» и «Торпедо» заинтересовались вратарем «Текстильщика» Рябинкиным

Вратарь «Текстильщика» Александр Рябинкин привлек к себе интерес клубов Российской Премьер-Лиги и Лиги PARI. В частности, им интересуются «Ахмат» и московское «Торпедо», сообщил Metaratings.ru .

Клуб из Грозного планирует просмотреть голкипера на сборах. «Торпедо» же может закрыть с помощью спортсмена вакансию молодого игрока.

Рябинкин перешел в состав «Текстильщика» летом 2024-го и успел провести более 160 официальных встреч, несмотря на молодой возраст в 21 год.