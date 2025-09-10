Агент Вани Дркушича опроверг слухи об уходе футболиста из «Зенита»

Представитель защитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Вани Дркушича подтвердил, что игрок продолжит карьеру именно в этом клубе. Об этом написала Neva.Today .

Агент футболиста, Младен Раткович, подчеркнул, что слухи о возможном уходе игрока являются необоснованными и не соответствуют реальности. Сам спортсмен нацелен исключительно на выступления за команду.

Дркушич, родом из Словении, перешел в состав «Зенита» из сочинского клуба весной 2024-го, однако пока не сумел занять постоянное место в стартовом составе команды и временно выступал за белградскую «Црвену Звезду» на правах аренды.