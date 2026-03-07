Адвокат Добровинский признался, что пришел в восторг от победной игры «Динамо» со «Спартаком»

Болельщик московского «Динамо» адвокат Александр Добровинский в разговоре с Metaratings.ru поделился впечатлениями от яркой победы команды в Кубке России над принципиальным соперником — столичным «Спартаком».

Добровинский подчеркнул отличные впечатления от игры подопечных нового наставника Ролана Гусева. Болельщику понравилась новая защита и эмоциональный настрой футболистов.

Он заметил, что экс-тренер Валерий Карпин покидает трибуны раньше окончания матчей, отметив улыбаясь, что нынешняя игра команды «может ему не нравиться».

Также Добровинский выделил атмосферу праздника вокруг матча и сравнил ее с атмосферой прошлых побед, особо отметив возвращение удовольствия от футбола.

Теперь «Динамо» готовится к следующему матчу с ЦСКА, который состоится 8 марта в Москве.