Управление признало рекламу с использованием транспортного средства ненадлежащей | 360°

Russia360 08 мая 2024, 08:40 Управление признало рекламу с использованием транспортного средства ненадлежащей

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Управление признало рекламу с использованием транспортного средства ненадлежащей

Московское областное УФАС России выявило нарушение статьи 20 Закона о рекламе* в действиях индивидуальных предпринимателей

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Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении на борту транспортного средства рекламы школы плавания.

По результатам рассмотрения обращения Управление установило, что транспортное средство припарковано без передвижения на протяжении длительного времени, не используется по своему целевому назначению, а используется преимущественно в качестве рекламной конструкции для распространения рекламы.

Московское областное УФАС возбудило дело и по итогам рассмотрения приняло решение о признании рекламы с использованием транспортного средства ненадлежащей.

Материалы о нарушении законодательства о рекламе будут направлены в УМВД России по Московской области для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении лиц, в действиях которых присутствует состав административного правонарушения, предусмотренный частью 2 статьи 14.38 КоАП РФ**.

Справочно:

*В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона о рекламе запрещается использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций, в том числе переоборудование транспортных средств для распространения рекламы, в результате которого транспортные средства полностью или частично утратили функции, для выполнения которых они были предназначены, переоборудование кузовов транспортных средств с приданием им вида определенного товара.

**Согласно части 2 статьи 14.38 КоАП использование транспортного средства исключительно или преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции, в том числе переоборудование транспортного средства для распространения рекламы, в результате которого транспортное средство полностью или частично утратило функции, для выполнения которых оно было предназначено, переоборудование кузова транспортного средства с приданием ему вида определенного товара, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

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