Сведения в отношении ООО «ПРОВАНС СЕРВИС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿ | 360°

Russia360 25 апреля 2024, 09:30 Сведения в отношении ООО «ПРОВАНС СЕРВИС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Сведения в отношении ООО «ПРОВАНС СЕРВИС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Филиалом № 6 отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Москве и Московской области, в отношении ООО «ПРОВАНС СЕРВИС» для включения в РНП*.

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Согласно представленным сведениям Филиал № 6 направил в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок Общество не представило Филиалу № 6 через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на поставку бумаги для офисной техники.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ПРОВАНС СЕРВИС» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.

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