Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Центр поддержки печати» в реестр недобросовестных поставщико

Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Центр поддержки печати» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Центр поддержки печати» в РНП*

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба» о внесении сведений в отношении ООО «Центр поддержки печати» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту оргтехники.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Центр поддержки печати» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-39962 /2024).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.