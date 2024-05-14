Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Строй-Маркет» в реестр недобросовестных поставщиков﻿ | 360°

Russia360 14 мая 2024, 09:32 Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Строй-Маркет» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Строй-Маркет» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Строй-Маркет» в РНП*

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Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «Градостроительное управление» о внесении сведений в отношении ООО «Строй-Маркет» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту здания МОУ «Лицей № 5».

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Строй-Маркет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-199133/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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