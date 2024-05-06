Должностное лицо ООО «Балтика» оштрафовано за нарушение Закона о рекламе﻿ | 360°

Russia360 06 мая 2024, 08:33 Должностное лицо ООО «Балтика» оштрафовано за нарушение Закона о рекламе﻿

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Должностное лицо ООО «Балтика» оштрафовано за нарушение Закона о рекламе﻿

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица ООО «Балтика» на сумму 5 тыс. рублей

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Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой стоматологических услуг без его предварительного согласия на получение рекламы от Общества*.

В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что указанная реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (часть 2 статьи 18 Закона о рекламе**).

По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении ООО «Балтика» возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Указанное решение послужило основанием для привлечения должностного лица ООО «Балтика» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП***.

Справочно:

*В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе определено, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

**Частью 2 статьи 18 Закона о рекламе определено, что не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки).

***Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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