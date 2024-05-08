Администрация городского округа Пушкинский Московской области допустила нарушения при проведении торгов | 360°

Russia360 08 мая 2024, 08:41 Администрация городского округа Пушкинский Московской области допустила нарушения при проведении торгов

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Администрация городского округа Пушкинский Московской области допустила нарушения при проведении торгов

Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «УК Милитари Групп Эко» на действия Администрации г.о.Пушкинский Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

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Согласно доводу жалобы Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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