Администрация Богородского городского округа допустила нарушения при проведении торгов﻿ | 360°

Russia360 26 апреля 2024, 08:22 Администрация Богородского городского округа допустила нарушения при проведении торгов﻿

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Администрация Богородского городского округа допустила нарушения при проведении торгов﻿

Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «Конвент-2010» на действия Администрации Богородского г.о. Московской области при организации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок

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Согласно доводу жалобы Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в аукционе.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявки ООО «Конвент-2010», и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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