Захарова посоветовала заранее оформлять загранпаспорт на ребенка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала родителям заранее оформлять заграничный паспорт для детей, если планируется выезд за рубеж. Об этом сообщил ТАСС .

«Лучше всего оформлять для выезда за границу сразу детям загранпаспорт», — сказала дипломат на брифинге.

Она отметила, что столкнулась с подобной ситуацией лично. При планировании поездки с ребенком по свидетельству о рождении пришлось вносить коррективы из-за необходимости предъявлять паспорт при пересечении границы.

Совет Захарова дала в связи с предстоящим вступлением в силу изменений в закон о порядке выезда из России и въезда. С 20 января 2026 года свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которым дети до 14 лет могут выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. При этом вернуться в Россию по этому документу смогут только те дети, которые выехали за границу до указанной даты.

Также с января 2026 года отменяется возможность оформления в российских консульствах свидетельства на возвращение в Россию взамен утерянного свидетельства о рождении.

По словам Захаровой, международные договоренности с перечисленными странами пока сохраняют возможность выезда по свидетельству о рождении, но Россия ведет работу по их корректировке.

В июле президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский обратился к Минэкономразвития с просьбой отменить или отсрочить норму. По его словам, требование о загранпаспортах для детей может негативно сказаться на туристическом потоке в Белоруссию и Абхазию и станет дополнительной нагрузкой для родителей.