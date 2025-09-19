Захарова посоветовала заранее оформлять загранпаспорт на ребенка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала родителям заранее оформлять заграничный паспорт для детей, если планируется выезд за рубеж. Об этом сообщил ТАСС.
«Лучше всего оформлять для выезда за границу сразу детям загранпаспорт», — сказала дипломат на брифинге.
Она отметила, что столкнулась с подобной ситуацией лично. При планировании поездки с ребенком по свидетельству о рождении пришлось вносить коррективы из-за необходимости предъявлять паспорт при пересечении границы.
Совет Захарова дала в связи с предстоящим вступлением в силу изменений в закон о порядке выезда из России и въезда. С 20 января 2026 года свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которым дети до 14 лет могут выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. При этом вернуться в Россию по этому документу смогут только те дети, которые выехали за границу до указанной даты.
Также с января 2026 года отменяется возможность оформления в российских консульствах свидетельства на возвращение в Россию взамен утерянного свидетельства о рождении.
По словам Захаровой, международные договоренности с перечисленными странами пока сохраняют возможность выезда по свидетельству о рождении, но Россия ведет работу по их корректировке.
В июле президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский обратился к Минэкономразвития с просьбой отменить или отсрочить норму. По его словам, требование о загранпаспортах для детей может негативно сказаться на туристическом потоке в Белоруссию и Абхазию и станет дополнительной нагрузкой для родителей.