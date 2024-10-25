Вице-президент РСТ Горин: сэкономить на путешествии помогут туры в межсезонье

Сделать отдых более экономичным можно, отдав предпочтение турам в межсезонье. В этот период цены на путешествие ниже, чем в пиковые месяцы. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с aif.ru.
Он также отметил, что стоимость туристического отдыха за последние несколько лет возросла на 10-20%. При этом спрос только увеличивается.
Сэкономить на путешествие также можно с помощью раннего бронирования. Эта акция может предлагать скидки до 40% на жилье и билеты, приводит слова Горина сайт «ФедералПресс». Дешевле покупать туристические путевки, в которые уже включены авиаперелеты и отель, резюмировал эксперт.
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