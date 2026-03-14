Вице-президент АТОР Мурадян сообщил, что финальный эвакуационный рейс из Катара назначен на 14 марта

Катар заканчивает операцию по эвакуации российских граждан со своей территории. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По его словам, последний эвакуационный рейс запланирован на 14 марта. Страну покинут все путешественники, имеющие билеты авиакомпании «Катарские авиалинии».

«Дальше нет смысла оплачивать проживание тем туристам, которым дали все возможности, чтобы покинуть. Надо понимать, что Катар в этом плане проявил себя лучше, чем все остальные арабские страны», — отметил эксперт.

В ассоциации полагают, что текущий этап подходит для завершения гуманитарной миссии. Ранее намеченные эвакуационные рейсы были проведены, и все обладатели авиабилетов покинули страну.