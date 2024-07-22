Вице-президент АТОР Мурадян: россияне стали чаще отдавать предпочтение трекингу в горах

Пешие прогулки в рамках горного туризма становятся все популярнее среди россиян. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, сейчас по объему турпотока Кавказ находится на втором месте после Краснодарского края. В связи с этим назревает необходимость создания в стране инфраструктуры для горного туризма. Нужны базы отдыха в горах и хорошая логистическая составляющая.

Особенно среди соотечественников востребованы Чечня, Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия, отметил Мурадян.

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