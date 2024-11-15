Вице-президент АТОР Мкртчян призвал отправляться на отдых за границу только через туроператора

Отдых через туристического оператора более безопасный, чем путешествие дикарем. Так, организованные туристы, которые сейчас застряли на Бали из-за извержения вулкана, чувствуют себя хорошо, расходы на их питание и проживание взяло на себя турагентство, сообщил вице-президент Альянса турагентств (АТОР) России Алексан Мкртчян в разговоре с ИА НСН .

Он отметил, что туристический оператор полностью несет ответственность за своего клиента в случае непредвиденных и форс-мажорных ситуаций. Люди, которые отправились на отдых самостоятельно, остаются сами по себе.

Так сейчас происходит и на Бали. Организованные путешественники за эти дни не потратили ни рубля на дополнительное жилье и еду, необходимые из-за задержки рейсов, подчеркнул Мкртчян.