Вице-президент АТОР Горин: китайский остров Хайнань не сможет заменить россиянам Турцию

Несмотря на возросшую среди российских путешественников популярность отдыха на китайском острове Хайнань, Турция по-прежнему будет сохранять лидирующие позиции. Об этом Инфо 24 сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По предварительным данным, Турция в этом году примет до семи миллионов российских туристов, в то время как Китай в лучшие годы принимал около 1,5 миллиона человек.

Горин отметил, что пакетные туры на остров Хайнань могут быть конкурентны по цене, однако задачи конкурировать с Турцией у туроператоров не стоит.