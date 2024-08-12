Вице-президент АТОР Горин: китайский остров Хайнань не сможет заменить россиянам Турцию

Несмотря на возросшую среди российских путешественников популярность отдыха на китайском острове Хайнань, Турция по-прежнему будет сохранять лидирующие позиции. Об этом Инфо 24 сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По предварительным данным, Турция в этом году примет до семи миллионов российских туристов, в то время как Китай в лучшие годы принимал около 1,5 миллиона человек.

Горин отметил, что пакетные туры на остров Хайнань могут быть конкурентны по цене, однако задачи конкурировать с Турцией у туроператоров не стоит.

Альтушки против скуфов по-американски, или Зачем миру нужна «защита от дурака»?

Кое-кто кое-где кое-чем. Релиз МАГАТЭ об обстреле Киевом ЗАЭС как скверный анекдот

«Вы с ума посходили?» ВСУ продолжают атаковать ЗАЭС, чем грозят эти удары

Ездил ради бэд-трипов. Посетительница центра в Перу — о подозреваемом в убийстве россиянки

Макрону напомнили о политическом кризисе Франции после завершения Олимпиады

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте