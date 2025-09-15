В Российском союзе туриндустрии отметили, что для учебы в Китае виза по-прежнему потребуется

С 15 сентября российским туристам стало доступно посещение Китая без оформления визы на срок до 30 дней. Это распространяется на тех, кто планирует отдых, деловую поездку, визит к родственникам или транзит. Для работы или учебы по-прежнему требуется оформление соответствующей визы, написал сайт телеканала «Звезда» .

«Это не значит, что просто купили билет на ж/д, на автобус, на самолет, приехали, и все. На границе необходимо будет предоставить билеты в оба конца, ваучер на проживание в гостинице. Либо, если вы едете с какими-то семейными целями, место вашего размещения. И страховой полис», — рассказала представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева.

По словам пресс-секретаря РСТ Артура Абдюханова, будут популярны крупные города, такие как Гуанчжоу и Пекин, а также места съемок фильма «Аватар» и деревни на воде. Ожидается, что стоимость туров на материковый Китай составит от 250 тысяч до 320 тысяч рублей.