В АТОР сообщили о снижении цен на зарубежные туры

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с радио «Говорит Москва» сообщила, что зарубежные поездки «парадоксальным образом подешевели». Это произошло из-за укрепления курса рубля.

«Зарубеж парадоксальным образом подешевел из-за курса рубля. Рубль укрепился, соответственно, в рублях это стало чуть-чуть дешевле», — сказала она.

Глава ассоциации отметила, что хотя цены снизились всего на 3-4%, этот фактор вместе с сезонным ростом цен сыграл свою роль и подстегнул спрос на заграничные путешествия.

Ломидзе также добавила, что речь идет всего о пяти популярных у туристов странах. На майских праздниках за границу выехали около 900 тысяч человек, а по России путешествовали три миллиона. Оба показателя достигнуты благодаря работе туроператоров.