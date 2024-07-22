«Твил.ру»: Сочи стал самым популярным направлением у автотуристов

Во второй летний месяц российские туристы чаще всего выбирали Сочи для поездок на отдых на машине. Об этом сообщил АБН24 со ссылкой на «Твил.ру».

Обычно туристы выбирали восьмидневный отдых. При этом около 14% — прибыли на курорт на своей машине. Сутки в гостинице в Сочи при этом в среднем обходятся в 4,5 тысячи рублей.

Кроме того, автотуристы выбирали Анапу, на которую пришлось 9% бронирований и Петербург — 4%.

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