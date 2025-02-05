«Твил.ру»: Екатеринбург попал в топ-10 популярных городов для отдыха

Екатеринбург вошел в десятку наиболее востребованных городов России для отдыха в феврале. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на результаты исследования сервиса «Твил.ру».
По данным аналитиков, средняя стоимость проживания за одну ночь в уральском городе составляет 3,4 тысячи рублей. Большинство туристов бронировали номера на три дня. Лидерами по популярности стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи, занявшие первые места рейтинга.
Также Екатеринбург оказался на восьмой позиции среди городов, привлекательных для семейного отдыха, добавил RT. Стоимость одной ночи пребывания с ребенком в феврале составила 4,5 тысячи рублей.
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