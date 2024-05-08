Tutu.ru: Нижний Новгород попал в топ направлений для поездок на День Победы | 360°

Путешествия 08 мая 2024, 14:40 Tutu.ru: Нижний Новгород попал в топ направлений для поездок на День Победы

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Аналитики сервиса Tutu.ru составили топ российских направлений для поездок на День Победы. В рейтинг попал Нижний Новгород, сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Город занял третье место среди популярных железнодорожных путешествий на 8 и 9 мая. На него пришлись 2,8% от всех проданных ж/д билетов.

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Кроме того, в списке оказались Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Краснодар, Сочи и Ярославль. Также востребованы маршруты в Ростов-на-Дону, Казань и Симферополь.