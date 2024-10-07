Tutu.ru: джайлоо-туризм помогает отдохнуть от цивилизации

Эксперты сервиса Tutu.ru рассказали о необычных видах путешествий. Большой популярностью сейчас пользуются поездки, которые помогают отдохнуть от цивилизации, сообщили «Известия».
К таковым относится, например, джайлоо-туризм. Он зародился в Кыргызстане, когда местный туроператор предложил состоятельным иностранцам пожить в юрте. Информационный детокс также можно устроить в России, Африке и Южной Америке.
Еще один вариант — посещение модульных изб-глэмпингов. Данный вид путешествий позволяет проникнуться народными традициями и насладиться потрясающей природой.
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