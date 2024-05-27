Туту: потеря данных о бронировании и оплате стала самой частой проблемой при заселении в отель

Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются путешественники при заселении в отель, — это потеря данных о бронировании или о том, что оно уже оплачено. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов сервиса Туту.

При возникновении такой ситуации стоит начать со звонка в поддержку сервиса, через который путешественник бронировал отель.

«Если вдруг вас просят произвести повторную оплату за номер наличными — обязательно требуйте документ об оплате. Без него потом будет сложно что-то доказать и вернуть средства», — отметили эксперты.

Они добавили, что при любом заселении нужно обязательно иметь при себе паспорт, а также свидетельство о рождении на ребенка. В противном случае в отеле могут отказать, несмотря на оплаченную бронь.