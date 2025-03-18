«Туту»: наиболее востребованным видом туризма в России стал культурно-познавательный

Сервис «Туту» провел исследование под названием «Развитие туризма в регионах: тренды и итоги 2024 года». Результаты опубликовали « Известия ».

По данным аналитиков, наиболее популярным направлением стало культурно-познавательное путешествие с акцентом на национальные маршруты (84%). Кроме того, выделились событийный туризм (77%), отдых на природе (44%), активный отдых, включающий походы и сплавы (40%). В список также попали лечебно-оздоровительные программы (40%), автомобильный туризм (37%), экотуризм (35%), гастрономические туры (30%).

Многие эксперты, занимающиеся внутренним туризмом, зафиксировали прирост потока путешественников от 11% до 20% в своих регионах в течение 2024 года. Такой ситуации способствовало активное продвижение туристических направлений на региональных и федеральных уровнях.