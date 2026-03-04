Туроператоры порекомендовали россиянам пользоваться услугами агентств при планировании отдыха

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что в случае непредвиденных обстоятельств путешественникам, которые воспользовались услугами агентств, не придется дополнительно оплачивать проживание, питание и обратный билет.

Он отметил, что многие туристы направлялись через Эмираты в такие страны, как Маврикий, Сейшелы, Руанда и Танзания.

«Тем, кто через турагентов организовывал отдых, мы оплачиваем отель, питание и обратные билеты им будут бесплатными. Те, кто сами организовывали отдых, будут платить сами», — заявил Мкртчян.

По предварительным оценкам Российского союза туриндустрии, в Саудовской Аравии сейчас находится около тысячи организованных туристов из России, в ОАЭ — примерно 50 тысяч организованных туристов и до 100 тысяч российских граждан, включая самостоятельных путешественников, а в Омане — около 800–900 россиян.