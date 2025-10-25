Турэксперт Зюкова напомнила о запрете на работу по туристической визе в Таиланде

Пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова рекомендовала путешественникам изучать актуальную информацию на сайте Консульского департамента МИД России перед поездкой в Таиланд. Об этом сообщил RT .

Она также напомнила о необходимости ответственно относиться к требованиям законов посещаемой страны. Особое внимание следует уделить соблюдению визового режима.

«Не допускайте просрочки визы или разрешения на временное пребывание. <…> Кроме того, соблюдайте уважение к культурным и правовым нормам, почтительное отношение к религиозным святыням», — пояснила специалист.

По ее словам, трудовая деятельность, включая дистанционное выполнение обязанностей в иностранной компании, по туристической визе запрещена и расценивается властями как серьезное нарушение закона.